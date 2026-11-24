Salernitana, Faggiano inibito fino a inizio dicembre: la decisione Il Ds fermato dal Giudice Sportivo. Una moneta di un euro costa caro alla Casertana

Il Giudice Sportivo stoppa ancora Daniele Faggiano. Il Ds della Salernitana è stato inibito fino al prossimo 1 dicembre per "per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e antisportivo nei confronti di tesserati avversari, in quanto, a gioco fermo, usciva dall’area tecnica, si avvicinava ai calciatori avversari e urlava nei loro confronti.Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva)".

Ammenda anche per la Casertana di mille euro per "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 40° minuto del secondo tempo, una moneta da 1 euro all’indirizzo del Sig. FAGGIANO DANIELE, appena espulso e diretto verso gli spogliatoi, moneta che colpiva sul petto un Delegato della Procura Federale senza conseguenze; B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Centrale, proferito, nella circostanza di cui al capo A". Un turno di stop per l'allenatore Roberto Stellone, espulso in occasione del gol di Villa.