Festival del Cinema di Salerno, proiezioni e incontro sulla violenza di genere L'appuntamento in programma al Convitto Nazionale.

Il Festival Internazionale del Cinema di Salerno dedica uno degli appuntamenti della sua 80ª edizione alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Mercoledì 25 novembre, alle ore 10, il Convitto Nazionale di Salerno ospiterà una mattinata di proiezioni e confronto sul riconoscimento della violenza di genere, sulla prevenzione e sui percorsi di sostegno alle donne.

L’incontro si aprirà con i saluti di Paola De Cesare, direttrice artistica del Festival. Interverranno Paola De Roberto, assessora alle Politiche sociali del Comune di Salerno, l’avvocato Antonio Montuori, il regista Giuseppe Arena, Irene Caravano, sociologa del Centro antiviolenza Febe, l’avvocata Francesca Carpinelli, coordinatrice del Centro, e Antonio Monizzi, storytelling coach. A moderare sarà lo scrittore Tullio Beninsone.

Nel corso della mattinata saranno proiettati il cortometraggio Marinella di Giuseppe Arena, il documentario Per Chi di Alessandro Spallino e il cortometraggio Donne che ce l’hanno fatta. Le opere offriranno lo spunto per discutere di come il cinema racconta la violenza e per conoscere il lavoro di chi, sul territorio, accompagna le donne nei percorsi di uscita dalla violenza.

L’appuntamento rientra nel programma dell’80ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno, in corso fino al 28 novembre.