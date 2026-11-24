Salernitana, prove generali pre-Monopoli: domani seduta all'Arechi Di Bari simula formazione e condizioni per la sfida con i pugliesi

Una prova generale. La Salernitana scalda i motori in vista del Monopoli. E per prepararsi al meglio riapre i cancelli dell'Arechi. Domani pomeriggio alle ore 17.30 test nel Principe degli Arechi, simulando orario e condizioni della sfida con i pugliesi. Concentazione massima per Vito Di Bari e per i suoi uomini, alle prese con dubbi di formazione dopo la prova di Caserta.

Intanto continua la preparazione della Bersagliera al centro sportivo Mary Rosy in vista della gara casalinga contro il Monopoli, in programma sabato 28 novembre alle 17:30 allo stadio Arechi. Questa mattina gli uomini guidati da mister Vito Di Bari hanno svolto un lavoro di forza in palestra prima di spostarsi sul campo e dedicarsi ad esercitazioni tecniche seguite da partitine a campo ridotto. Terapie per Daniele Celiento e Malik Djibril, entrambi sicuri assenti fino al termine del 2027.