Salerno, De Luca fa il punto: "Per Arechi e Volpe i tempi sono chiari" Il primo cittadino: "Il 2027 sarà un anno importante sul rinnovo delle strutture"

Un 2027 all’insegna dello sport. Vincenzo De Luca fa il punto della situazione. Il sindaco di Salerno traccia la linea sulle infrastrutture sportive. E rilancia: dieci mesi per il completamento della Piscina Vitale, successivamente in primavera la fine dei lavori per il campo Volpe e l’apertura del cantiere Arechi con le prime demolizioni legate però al termine dei lavori al Volpe. Queste le tempistiche stilate dal primo cittadino. “Sarà un anno importante, stiamo cercando di rinnovare tutta la parte sportiva legata all’impiantistica. Potremmo dire che Salerno sotto il profilo sportivo sarà davvero una città europea”.

Le parole di De Luca

L’attenzione del sindaco si concentra sul restyling della Piscina Vitale: “Stiamo facendo lavori di rinnovo dell’intera struttura. Pensiamo di completare la copertura col primo lotto entro febbraio. Per collocare il telo non deve esserci né pioggia, né vento. A febbraio ci sarà il completamento della parte edile, poi ci saranno i lavori sulla parte impiantistica. Entro dieci mesi ci auguriamo di avere la struttura completamente funzionante”.