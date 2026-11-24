Cantieri fermi a Salerno, De Luca attacca: "Colpa dei ritardi della Regione" Sopralluogo del sindaco alla scuola "Matteo Mari" e alla piscina Vitale

"Noi lavoriamo a minuti, a minuti, neanche a ore. In altre istituzioni ci sono tempi molto dilatati". Così Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti a margine del sopralluogo alla scuola "Matteo Mari" nel quartiere Torrione.

L'istituto è chiuso per un intervento da oltre 9 milioni di euro di sicurezza e riqualificazione. Ma restano bloccati altri cantieri, come quello della scuola "Carlo Alberto Alemagna" o dell'istituto "Lanzalone", nel centro storico. Ritardi che si estendono anche allo stadio Arechi e al Parco del Seminario, al "Vestuti" e al teatro Verdi.

"Abbiamo fatto una gara per quasi 10 milioni di euro di investimenti. Cercheremo di accelerare i tempi, ma è un lavoro impegnativo - ha detto De Luca, che poi ha lanciato stoccate dirette alla Regione -. Non si muove una foglia. Voi pensavate che ci fosse sempre De Luca a fare il presidente della Regione, e non è così".