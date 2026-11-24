Confronto su malattie rare, medicina di precisione e innovazione tecnologica L'iniziativa promossa dall'Ordine dei fisioterapisti di Salerno

Si terrà sabato 28 novembre 2026, a partire dalle ore 8:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Baronissi, il IV Congresso dell’Ordine dei Fisioterapisti (OFI) di Salerno, dal titolo "Le Malattie Rare: il contributo della fisioterapia alla medicina di precisione e all'innovazione tecnologica".

L'appuntamento rappresenta un importante momento di confronto scientifico e istituzionale dedicato al ruolo della riabilitazione nella presa in carico multidisciplinare dei pazienti affetti da patologie rare.

Il convegno, gode del patrocinio di prestigiosi enti e istituzioni, tra cui la Città di Baronissi, l'AOU "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", il Dipartimento di Medicina (DipMed) dell'Università degli Studi di Salerno, l'ASL Salerno, la Federazione Nazionale Ordini Fisioterapisti (FNOFI), l'Associazione Italiana di Fisioterapia (AIFI), FIMMG Salerno, AITO , l'Ordine TSRM e PSTRP di Salerno e l'Ordine dei Medici di Salerno. Il tema scelto per questa edizione, “Le malattie rare: il contributo della fisioterapia alla medicina di precisione e all’innovazione tecnologica, afferma la dott.ssa Mariaconsiglia Calabrese, Presidente Ordine dei Fisioterapisti di Salerno, ci invita a riflettere su una realtà assistenziale complessa, nella quale la rarità della patologia deve tradursi in una maggiore attenzione ai bisogni della persona. Dietro ogni malattia rara ci sono storie, famiglie, aspettative e difficoltà quotidiane. Ci sono percorsi diagnostici spesso lunghi, bisogni assistenziali articolati e la necessità di costruire interventi capaci di adattarsi all'evoluzione della malattia e alle caratteristiche individuali.

In questo contesto, il fisioterapista può e deve offrire un contributo fondamentale, attraverso competenze specialistiche, capacità di valutazione, ragionamento clinico e collaborazione con gli altri professionisti coinvolti nella presa in carico. La medicina di precisione e le nuove tecnologie aprono prospettive importanti anche per la fisioterapia. La ricerca scientifica, la robotica riabilitativa, il telemonitoraggio e l'intelligenza artificiale rappresentano opportunità per rendere gli interventi sempre più personalizzati, appropriati e accessibili. Siamo convinti che l'innovazione acquisti valore soltanto quando riesce a tradursi in un beneficio concreto per la persona, migliorandone l'autonomia, la partecipazione e la qualità della vita”.