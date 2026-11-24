Salernitana, Di Bari sceglie il bomber: Lescano si candida col Monopoli Il numero dieci vuole la maglia da titolare. Di Bari s'interroga e si gode l'abbondanza di scelte

Un movimento da attaccante vero in aria di rigore. "In occasione del gol di Villa, Lescano ha fatto una cosa importante". Nell'immediato post-derby con la Casertana, Vito Di Bari ha riavvolto il nastro dell'azione che ha portato al momentaneo ed illusorio 2-1 della Salernitana. Dal cross di Vitale, Lescano si prende la marcatura di Martino e lascia spazio a Villa di inserirsi nel buco tra difensore e portiere per battere sottomisura. Non entrerà nello score di Lescano ma è una giocata da centravanti da mestiere, riempendo quell'area di rigore più volte rimasta sguarnita nel cuore del primo tempo quando sulle fasce la Salernitana sfondava ma sia Achik che D'Ursi arrivavano in ritardo per chiudere l'azione.

La possibile scelta del 10

Tutto immaginato da Di Bari che, sia col Catania che con la Casertana, aveva scelto di sacrificare la fisicità di un centravanti per attaccare la profondità, puntando su calciatori rapidi e con forza nelle gambe per prendere d'infilata le difese avversarie. E i contropiedi, soprattutto nel secondo tempo, hanno certificato la bontà della scelta. Ora però cambierà l'avversario, servirà aprire la scatola chiusa di un Monopoli che fa della difesa il suo punto di forza. Ed ecco che la candidatura di Lescano diventa preponderante.

Chi sarà il compagno di reparto?

Il dilemma ora è scegliere anche alla luce di un'abbondanza che è piacevole. D'Ursi potrebbe agire da seconda punta, portando Achik sull'esterno, sacrificando uno fra Villa e Cardoni. Altrimenti il numero sette potrebbe rappresentare anche la mossa da giocare a gara in corso per sparigliare le carte in tavola. Di Bari si gode anche Varela Djamanca e La Gumina. Il primo ha velocità e strappi che possono far male, il secondo farà staffetta con le punte. Benedetta abbondanza.