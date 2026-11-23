Salernitana, Villa chiama i tifosi: attesa per le decisioni col Monopoli L'esterno nel post-Casertana aveva lanciato messaggi d'unità

Nel comunicato rovente rilasciato da tutte le sigle del tifo nella lunga settimana pre-Catania, l'ambiente Salernitana annunciò l'inizio di una lunga contestazione: "Questa non sarà una protesta isolata, né un episodio destinato a esaurirsi nell'arco di una sola giornata - recitava il lungo testo -. Andremo avanti a oltranza e fin quando lo riterremo opportuno. La nostra posizione resterà ferma e la mobilitazione continuerà anche nelle prossime gare casalinghe, attraverso ulteriori iniziative che verranno valutate e comunicate di volta in volta". Nelle prossime ore arriveranno le informazioni per la prevendita per la sfida con il Monopoli e resta da capire quale sarà la reazione del popolo granata.

Il richiamo di Villa

A tendere la mano all'ambiente ci aveva pensato Luca Villa. Capitano nella serata di Caserta, l'esterno aveva realizzato il gol del momentaneo 1-2. Poi le parole nel post-gara: "Siamo consapevoli che dobbiamo riconquistare il sostegno dei nostri tifosi. Quando i risultati non arrivano bisogna avere la forza di affrontare le difficoltà e l’unico modo per uscirne è restare compatti. Vogliamo invertire la situazione e riportare sempre più persone allo stadio. Giocare davanti a 31.000 spettatori è stata una delle emozioni più belle che abbia vissuto nella scorsa stagione. Stiamo cercando di trasmettere anche ai compagni arrivati quest’anno cosa significhi vivere un’esperienza del genere. Ci auguriamo di poter ricostruire quel legame speciale con la nostra gente".