Avversari Salernitana, anche Catania protesta contro il club: "Meritiamo di più" Un duro messaggio del tifo nel pre-Bari: "Non basterà una vittoria a farci cambiare idea"

La corsa alla B logora chi il primato non ce l'ha. La Salernitana fa i conti con una classifica impetuosa, il Catania si lecca le ferite per la distanza siderale con il Bari. Il pari con i galletti è un brodino caldo che fa sorridere solo il Potenza. Così, le big sono le deluse di questo scorcio di stagione. Il popolo etneo ha alzato la voce. In occasione di Catania–Bari, i gruppi organizzati della Curva Nord hanno distribuito un volantino durissimo nei confronti della squadra. «Gli stessi alti e bassi, lo stesso atteggiamento molle, svogliato ed indegno nei confronti dei nostri colori», si legge nel testo. Dopo le battaglie per il recupero del logo e dell’identità rossazzurra, la Nord denuncia una squadra incapace di ricambiare l’entusiasmo della città.

La decisione

Per questo motivo, fa rumore la presa di posizione: niente coreografie, niente feste, niente entusiasmo sugli spalti fino a quando non arriveranno segnali concreti di impegno e dignità in campo. E un avvertimento preciso: «Non basterà una vittoria strappata per caso a farci cambiare idea». La chiusura del comunicato riassume tutto: «Catania merita di più. Noi pretendiamo e meritiamo di più. Prima si torna a giocare a calcio con il fuoco dentro, poi torneremo a fare festa».