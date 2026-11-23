Salernitana, attesa per gli esami di Celiento: Di Bari sceglie le gerarchie Si spera di scongiurare una lesione per il numero 5. Ed è ballottaggio per far coppia con Heinz

Fiato sospeso. Nelle prossime ore Daniele Celiento svolgerà gli esami strumentali dopo il problema muscolare accusato nel primo tempo della sfida con la Casertana. Il difensore della Salernitana era stato sostituito alla mezz'ora per un infortunio all'inguine, medicato due volte dallo staff sanitario prima di alzare bandiera bianca. Il club spera in un affaticamento o quanto meno di escludere il rischio di una lesione che potrebbe togliere dai giochi lo scuola Napoli per il rush finale del 2026.

Le gerarchie

Nel gioco delle coppie ora Di Bari deve anche scegliere quali sono le mosse per la difesa. Heinz si è preso la titolarità e non vuole più lasciarla. Al Pinto Di Bari ha preferito Pieraccini, elemento in grado di dare dinamismo e maggiore elasticità al reparto. L'ex Catania però è stato protagonista in negativo di entrambi i gol della Casertana, tenendo in gioco Di Tacchio in occasione dell' 1-1 e poi sul contatto dubbio non sanzionato nè dall'arbitro nè dall'Fvs in occasione del 2-2 di Vezzoni. Capuano spera nel sorpasso dopo la prova con l'Inter Under 23.