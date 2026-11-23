Scafatese, bastone e carota Facciolo: "Calo di concentrazione nel finale" Il tecnico analizza: "E' subentrata paura e abbiamo rischiato. Volpicelli è un top player"

Una vittoria pesantissima. E la sofferenza nel finale, con il doppio brivido a tempo scaduto, rende ancora più importante i tre punti portati a casa. La Scafatese si rialza, batte il Foggia, si riprende il terzo posto e sorride. Mister Facciolo in conferenza stampa fa i complimenti alla squadra ma tira anche le orecchie ai suoi per un finale al cardiopalma che si poteva evitare: «Non è che mi sono arrabbiato, è che in certe situazioni bisogna essere più lucidi, soprattutto quando subisci un gol come l'abbiamo subito noi, dove mancano 7-8 minuti alla fine. Quando mancano pochi minuti non devi calare la concentrazione, l'attenzione e quella paura giusta che ti permette di non andare a subire un gol come il 2-1. È chiaro che in quel momento lì poi ti può subentrare un po' di ansia o un po' di paura ed è un attimo che la pareggi e quando pareggi una partita così è come se avessi perso, perché a livello mentale è una mazzata e noi arrivando dopo la sconfitta di domenica non ce lo potevamo permettere, questa era una partita importante sotto l'aspetto mentale».

La carezza a Volpicelli

Il leader tecnico dei gialloblu resta Emilio Volpicelli. Il gol del momentaneo 2-0 è un saggio di classe: «Ha una qualità veramente immense, un giocatore che non è neanche egoista, anzi oggi ha calciato due volte in porta, ma molte volte io quando gli parlo mi dice che è più felice quando mette la palla al compagno per fare gol».