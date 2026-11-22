Salerno, scontro sulla pista ciclabile: "Politiche fallimentari sulla mobilità" Affondi di Avella: "Salerno ha bisogno di pedalare in sicurezza e oggi non può farlo"

La restituzione alla Regione Campania dei fondi per la realizzazione della pista ciclabile è il risultato fallimentare della politica sulla mobilità. Ne è convinto il consigliere comunale di opposizione del Comune di Salerno, Rino Avella che nella precedente consiliatura aveva seguito le vicende sportive come presidente della commissione Sport.

"Si fanno conferenze stampa per annunciare piste ciclabili, si spendono parole, si presentano rendering e poi si restituiscono i soldi alla Regione perché non si è stati capaci di realizzare l’opera. 60mila euro buttati. Anzi, restituiti. Che è peggio", denuncia Avella.

"Perché mentre si presentano progetti, a Salerno le piste ciclabili non esistono. Quelle poche che ci sono sono spezzettate, pericolose, scollegate. Siamo una città sotto ogni standard europeo, dove chi vuole andare in bici a scuola, al lavoro, a fare la spesa, rischia la vita.

E la risposta dell’amministrazione è una ennesima speranza: stavolta "nel Masterplan”. La speranza! Dopo anni di annunci, ci dicono di sperare in un altro piano, in un altro documento, in un’altra conferenza stampa", prosegue Avella.

"La mobilità non si fa con la 'speranza' nè con una cieca confidenza in un piano sulla 'mobilità sostenibile' affidato alla Università ma che nessuno ha ancora visto. La mobilità si fa progettando, appaltando, realizzando. Si fa con chilometri di piste ciclabili vere, continue, protette. Si fa spendendo i fondi, non restituendoli. Si fa decidendo e assumendo provvedimenti in grado di assecondare le esigenze di interi quartieri, come la riapertura del sottopasso di Torrione da troppi anni chiuso alle auto. Restituire 60mila euro per una pista ciclabile in una città che non ne ha è la certificazione di un fallimento. Salerno non ha bisogno di un altro Masterplan da presentare. Ha bisogno di pedalare in sicurezza. Oggi non può farlo".

