Vietri sul Mare si tinge di rosso contro la violenza di genere Dal 25 novembre al 7 dicembre 2026 arrivano “Figlie della Tempesta” & “Scarpette Rosse”

Ci sono storie che non possono restare in silenzio. E ci sono luoghi che decidono di raccontarle. Vietri sul Mare, dal 25 novembre al 7 dicembre 2026, diventerà uno di quei luoghi.

In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l’amministrazione comunale guidata di Vietri sul Mare guidata dal sindaco Giovanni De Simone con l’egida della Commissione Pari Opportunità presieduta dal vicesindaco Angela Infante, presenta “Figlie della Tempesta” & “Scarpette Rosse”, un percorso che unisce arte, scuola, psicologia e comunità, per trasformare il dolore in racconto, consapevolezza e rinascita. L’evento si terrà prevalentemente presso Palazzo Punzi, in corso Umberto I, 24.

Si parte la mattina di mercoledì 25 novembre con le scuole. Alle 10:00 un lungo filo rosso unirà simbolicamente Vietri sul Mare, da Piazza Matteotti fino a Palazzo Punzi. Ci sarà anche il Flash Mob “Il Filo Rosso” con gli alunni del Liceo Coreutico A. Galizia di Nocera che si esibiranno in un balletto finale. Un gesto semplice e potente: tenere insieme con un filo una comunità intera.

Subito dopo, all'Istituto Comprensivo “Pinto”, spazio al laboratorio “No Cap! Confini invisibili e Consenso”, a cura della psicologa - psicoterapeuta Veronica Benincasa. Un incontro, pensato per i ragazzi, per parlare di violenza di genere, di consenso anche in ambito digitale, di corpo e di relazioni. Di quei confini che a volte non si vedono, ma che vanno riconosciuti e rispettati. I pensieri e le parole raccolte durante la mattinata confluiranno poi nell'installazione della mostra.

La sera del 25 novembre, alle 19:00, a Palazzo Punzi, l'inaugurazione ufficiale. Si taglierà il nastro della mostra collettiva d'arte “Scarpette Rosse” a cura di Mara D'Arienzo con artisti del territorio e ragazzi selezionati dal Liceo Artistico Galizia di Nocera e dal Liceo Artistico Sabatini Menna di Salerno.

Non sono semplici scarpe. Sono sculture, racconti in tre dimensioni che attraversano le fasi del ciclo della violenza: l'accumulo della tensione, la manipolazione psicologica, l'esplosione, e poi il difficile, faticoso riscatto. Accanto alle opere, La Sala delle “Campanelle del Vento”, un'installazione partecipativa dove chiunque potrà appendere, in forma anonima, una nota, una testimonianza di violenze verbali e non verbali subite. Perché dare un nome alle cose è già il primo passo per uscirne.

Il percorso continua giovedì 26 novembre, alle 19:00, sempre a Palazzo Punzi, con la proiezione del film “La vita possibile” di Ivano De Matteo. Un film intenso e necessario sul coraggio di ricominciare dopo la violenza, sulla maternità, sulla fuga e sulla possibilità di una nuova vita. Al termine della proiezione ci sarà spazio per il dibattito con il pubblico.

Venerdì 27 novembre, alle 19:30, ci si sposta al GydaBar di Vietri sul Mare per un momento diverso, più intimo e informale: “Aperitivo con la Psicologa”. Un'occasione di incontro e condivisione aperta guidata dal Presidente dell'Associazione Frida, Ambra Viscito, dalla psicoterapeuta Veronica Benincasa e dal maresciallo Gerardo Varone. Perché a volte per parlare di temi difficili serve anche un tavolo, un aperitivo e un ascolto senza giudizio.

Sabato 28 novembre, alle 19:00, si torna a Palazzo Punzi per il talk “CHIACCHIERARTE” - Edizione Figlie della Tempesta, con l'organizzatrice Mara D'Arienzo. Gli artisti e i ceramisti partecipanti racconteranno al pubblico la genesi e il significato delle opere create per il percorso. A seguire, l'asta dei pezzi in mostra: il ricavato sosterrà le attività dell'Associazione Frida.

La mostra "Scarpette Rosse" resterà visitabile a Palazzo Punzi fino al 7 dicembre. Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico. Perché la lotta alla violenza di genere non è di pochi, è di tutti.