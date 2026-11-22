Gioventù Nazionale Salerno, Iannone: "Auguri al nostro movimento giovanile" Celebrato il congresso: Eugenio La Sala è il nuovo presidente

“I giovani sono il sale della politica. Non è retorica e non lo è mai stata a Destra. Il movimento giovanile è stato sempre l’avanguardia del Partito ed in Fratelli d’Italia continua ad esserlo. I militanti di Gioventù Nazionale Salerno hanno tenuto un bel congresso con fase dibattimentale ed elezione diretta del nuovo Presidente e dell’Esecutivo Provinciale. I complimenti e gli auguri vanno al neo Presidente Provinciale Eugenio La Sala, giovanissimo consigliere Comunale di Contursi Terme, e a tutti i ragazzi che entreranno nell’Esecutivo Provinciale. Un grazie a chi ha guidato fino ad oggi il movimento: Alfonso Pepe è stato un giovane che ha dimostrato valore e grande senso di appartenenza e sarà una risorsa che continuerà a dare linfa culturale e militante a Fratelli d’Italia in Provincia di Salerno. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per tenere questo Congresso, a partire dal Dirigente Nazionale Italo Cirielli. Avere tanti giovani che si impegnano in politica vivendo in maniera appassionata la militanza è, per chi come me viene da questa storia, il motivo di soddisfazione più grande vedere che quella fiaccola continua il suo viaggio attraverso le generazioni. E’ la più grande vittoria.” Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato al MIT.

