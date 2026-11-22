Salerno, musica d'artista al Verdi: arriva Din Don Down con Paolo Ruffini Appuntamento mercoledì 25 novembre alle 21

Continua la rassegna Musica d'Artista al Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. Si alza, Mercoledì 25 Novembre alle ore 21.00, il sipario su Din Don Down lo spettacolo dei record di Paolo Ruffini con la Compagnia Mayor Von Frinzius di attori con disabilità, con Claudia Campolongo al pianoforte, diretto da Lamberto Giannini e prodotto da VERA Produzione. Lo spettacolo torna nei più importanti teatri d'Italia per la stagione 2026/2027 con oltre 40 date già confermate. Dopo aver registrato, dal suo debutto, oltre 90 sold out in tutta Italia, per un totale di ben 200.000 biglietti venduti ed essere stato protagonista nelle più prestigiose arene e festival italiani. Riparte la stagione autunnale pronto ad entusiasmare il pubblico con il suo perfetto mix di comicità, irriverenza e profondità.

Molto più di un varietà, “Din don down” è un rito collettivo, un’esplorazione comica e poetica del concetto di Dio, in tutte le forme, sembianze e possibilità con cui possiamo cercarlo o interrogarlo. Ruffini e la Compagnia Mayor von Frinzius affrontano il sacro con ironia, disobbedienza, delicatezza. Niente è mai del tutto previsto: le improvvisazioni si mescolano alla poesia, le regole si spezzano, il senso della “normalità” si rovescia con forza e tenerezza.

La rassegna Musica d'Artista è organizzata dal Comune di Salerno per arricchire l'offerta culturale nel corso dell'evento Luci d'Artista. Un felice connubio d'arte e spettacolo che sta raccogliendo un grande consenso del pubblico.

