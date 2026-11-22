Pellezzano, dopo la frana torna percorribile via Piana a Coperchia Morra: "Create le condizioni per una riapertura in tempi record"

Via Piana, nella frazione Coperchia di Pellezzano, torna percorribile a meno di una settimana dal cedimento del muro e dallo smottamento provocati dalle violente precipitazioni che hanno interessato il territorio il 15 novembre scorso. Un risultato significativo ottenuto grazie alla tempestività degli interventi e alla sinergia tra istituzioni, tecnici, imprese e proprietari delle aree coinvolte.

A seguito dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 22/2026, i proprietari dei terreni interessati hanno provveduto, attraverso i rispettivi professionisti e le ditte incaricate, all’esecuzione degli interventi urgenti di messa in sicurezza. Le operazioni hanno riguardato la rimozione dei detriti, la demolizione delle porzioni murarie pericolanti, la riprofilatura dei terreni e la realizzazione di opere provvisorie di contenimento e protezione.

Le relazioni e le attestazioni tecniche trasmesse al Comune hanno consentito di verificare il ripristino delle condizioni necessarie alla riapertura della viabilità, pur restando programmati ulteriori interventi per la sistemazione definitiva delle aree interessate.

Fondamentale il lavoro svolto dall’Ufficio Tecnico Comunale e dalla Polizia Municipale, che hanno assicurato sin dalle prime ore dell’emergenza attività di coordinamento, monitoraggio, verifica e costante interlocuzione con i soggetti coinvolti. Un contributo prezioso è stato garantito anche dalla Protezione Civile Santa Maria delle Grazie, presente e operativa durante tutte le fasi più delicate dell’emergenza.

L’Amministrazione comunale esprime inoltre il proprio ringraziamento ai tecnici incaricati, ai proprietari delle aree e alle imprese esecutrici per la tempestiva risposta alle disposizioni emanate dal Comune, che ha permesso di completare gli interventi urgenti in tempi particolarmente rapidi.

«Di fronte a un evento improvviso e complesso, che ha interessato proprietà private e richiesto specifiche procedure tecniche e amministrative, siamo riusciti a creare le condizioni per la riapertura della strada in meno di sette giorni. Un risultato tutt’altro che scontato, frutto dell’impegno quotidiano, della collaborazione e del senso di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti», sottolinea il sindaco Francesco Morra.

L’Amministrazione comunale ribadisce che la sicurezza dei cittadini rappresenta una priorità assoluta e continuerà a seguire con attenzione tutte le attività necessarie al completamento degli interventi definitivi.