Avversari Salernitana, due tecnici valutati da Faggiano in lizza per il Foggia Il ko con la Scafatese può far saltare il banco: in orbita rossonera due nomi in orbita granata

Un ko pesante, con il rammarico per le clamorose occasioni sciupate nel finale. Il Foggia s'interroga sui motivi del penultimo posto e valuta anche la separazione da Gaetano Auteri. Un rapporto conflittuale quello tra il tecnico e la dirigenza, con Auteri che ha più volto sottolineato la necessità di un'unità d'intenti. Dopo il ko con la Scafatese però le riflessioni si sono fatte più insisenti.

Le alternative

Si valuta un cambio timoniere dunque. In pole position nelle scorse ore c'era il nome di Valerio Bertotto. Ma in mattinata sono spuntate altre due riflessioni. I rossoneri valutano anche il profilo di Emanuele Troise, tecnico sondato dalla dirigenza granata nelle scorse settimane, così come la situazione di Fabio Prosperi: l'ex Cavese è stato sempre spettatore interessato delle sorti granata, poi la scelta di Faggiano di puntare con forza su Di Bari.