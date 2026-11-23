FOTO. Controne, proseguono le ricerche della 42enne scomparsa da giorni Gli investigatori passano al setaccio il cellulare trovato nella sua auto

A Controne, nel Salernitano, proseguono le ricerche della donna di 42 anni scomparsa da diversi giorni. I vigili del fuoco, anche con l'ausilio di gommoni, stanno passando al setaccio il corso d'acqua che attraversa la zona ma, per il momento, l'attività non ha dato alcun esito. I caschi rossi stanno battendo il territorio da giorni, supportati anche dai volontari della protezione civile e delle forze dell'ordine. In campo diversi reparti specializzati: dalle unità cinofile al nucleo speleo alpino fluviale, passando per i soccorritori acquatici e l'unità di topografia applicata al soccorso.

Gli investigatori, inoltre, stanno passando al setaccio il cellulare della 42enne, trovato all'interno della sua auto, che era stata rinvenuta nei pressi di un'area pic nic a Controne. La speranza è di poter ricavare qualche indizio che possa consentire il ritrovamento della donna.



