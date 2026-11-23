Doveva essere ai domiciliari, trovato in strada con arnesi per lo scasso L'uomo deteneva anche uno sfollagente telescopico e un nunchaku in metallo

Nei giorni scorsi personale della Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de' Tirreni, ha proceduto all'arresto di un uomo per il reato di evasione.

Secondo la ricostruzione effettuata della Polizia Giudiziaria, nel corso di un controllo domiciliare gli agenti avrebbero accertato l'assenza dell'uomo dall'abitazione presso la quale stava eseguendo la misura della detenzione domiciliare.

Gli agenti, estendendo il controllo alle strade limitrofe, lo hanno rintracciato mentre percorreva a piedi Corso Mazzini, sempre nella città metelliana. Le successive perquisizioni - personale e domiciliare - effettuate dagli agenti della Polizia di Stato, avrebbero consentito di rinvenire e sequestrare alcuni arnesi atti allo scasso, uno sfollagente telescopico e un nunchaku in metallo. L'uomo è stato, quindi, tratto in arresto per evasione.