Il derby di Maresca: sfida il Napoli e rivela: "Tifo Salernitana, spero riparta" Le parole dell'allenatore: "Manco da tanto ma sono legato a loro"

Un derby speciale. Enzo Maresca si prepara a sfidare il Napoli. Il suo Manchester City deve risollevarsi dopo un momento complicato. Ma per il tecnico nativo di Pontecagnano Faiano sarà come un derby. Lo rivela il tecnico ai microfoni di Sky Sport : "Derby per me? Sono ancora oggi molto tifoso della Salernitana, anche se non viviamo un buon momento". E aggiunge: "Non è un derby perché sono fuori da troppo ma spero che la Salernitana torni presto dove merita e io mi sento ancora molto legato a loro”.

Poi rivela contatti con club italiani. E sul Napoli dichiara: "È uno dei giocatori più importanti nella storia del City, qui ha vinto tutto, è un giocatore fantastico e un uomo fantastico - dice Maresca -. Non so perché a Napoli non si sta esprimendo al massimo: è difficile giudicare da dentro, figuriamoci da fuori. Quello che posso dire è che è un ragazzo spettacolare, che vuole far bene e vuole lavorare. Non ho nessun dubbio che se è contento anche fuori dal calcio darà una grossa mano al Napoli".