Salernitana, che tegola: l'esito degli esami per Celiento è amaro Non arrivano buone notizie sul difensore granata

Una brutta notizia. La Salernitana perde Daniele Celiento. Il difensore si è sottoposto ad accertamenti presso il centro polidiagnostico Check-Up di Salerno: gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare di medio grado dell’adduttore sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Si va verso lo stop di un mese: il 2026 potrebbe essere già finito per lo scuola Napoli. Salterà le sfide con Monopoli, Cosenza, Audace Cerignola e Altamura. Possibile rientro col Sorrento nel 2027.

La ripresa

Intanto, è ripresa questo pomeriggio la preparazione della Salernitana presso il centro sportivo Mary Rosy. Nel mirino la sfida interna contro il Monopoli, in programma sabato 28 novembre alle 17:30 allo stadio Arechi. Gli uomini guidati da mister Vito Di Bari hanno svolto un lavoro metabolico seguito da esercitazioni sul possesso palla ad alta intensità e partitine a campo ridotto. Unico indisponibile, insieme a Celiento, è il mediano Djibril. Gli allenamenti proseguiranno domani alle 10:30, sempre al Mary Rosy.