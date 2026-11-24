Scafatese, maturità Volpicelli: il capitano è 'l'uomo in più' dei gialloblu Magie per portare i canarini in alto. Il capitano sogna con i campani: "Voglio essere un esempio"

La carta d'identità dice 34 anni. E chissà che, riavvolgendo le pagine della sua carriera, Emilio Volpicelli non faccia i conti con qualche rimpianto. Con la Scafatese si è ripreso la serie C nel pieno della sua maturità calcistica. E la naturalezza con la quale si è preso la scena lascio spazio solo agli applausi. Perchè il capitano della Scafatese è l'uomo in più dei canarini che sognano, vogliono confermarsi mina vagante di un campionato che ha nel Potenza la grande sorpresa ma nei campani la rivelazione del girone C.

Gol e assist

Lo score di Volpicelli è da applausi: quindici presenze condite da quattro gol e sette assist. Con il Foggia ha messo lo zampino sia sul gol di Brunet per poi prendersi la scena: due doppi passi di fila prima di spostare il pallone sul sinistro e far morire la sua conclusione sotto l'incrocio. Estasi gialloblu e la voglia di non fermarsi: "Sono uno dei più anziani, cerco di dare l'esempio durante la settimana ed in partita - ha confessato Volpicelli nel post-Foggia -. Spero che i ragazzi più giovani mi seguano, e che venga, per questo, ripagato. Sicuramente è cambiato il mister: ha un modo di giocare più propositivo. Ci sono anche tanti ragazzi nuovi: la categoria è più dura, ma l'abbiamo approcciata molto bene. Cerco di dare il massimo ogni partita, al di là del gol e dell'assist: l'importante è che portiamo quanti più punti possibili a casa".