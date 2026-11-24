Sorpreso con quasi 20 grammi di hashish in pieno centro: denunciato I controlli della Polizia

Sono stati sequestrati 19,50 grammi di hashish a Battipaglia, dove un uomo è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Lo comunica la Questura di Salerno.

IL CONTROLLO NEL CENTRO CITTADINO

Nella serata di venerdì 20 novembre, nel corso di un servizio di controllo del territorio nel centro di Battipaglia, gli agenti della Polizia di Stato, insieme al personale della Squadra Investigativa del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, hanno sottoposto a controllo un cittadino straniero che aveva tentato di sottrarsi agli accertamenti.

IL SEQUESTRO DELL'HASHISH

Durante la perquisizione personale i poliziotti hanno trovato 25 pezzi di sostanza stupefacente. Il narcotest ha confermato che si trattava di hashish, per un peso complessivo di 19,50 grammi. La sostanza è stata sequestrata e messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

LA DENUNCIA

L'uomo, privo di documenti e senza fissa dimora, è stato identificato mediante accertamenti dattiloscopici. È stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

LE VERIFICHE SUL SOGGIORNO IN ITALIA

Il cittadino straniero è stato quindi messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, che effettuerà le verifiche sulla regolarità del suo soggiorno sul territorio nazionale.