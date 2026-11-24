Salernitana, un dubbio per reparto verso il Monopoli: Di Bari pensa a novità Il tecnico riabbraccia Tascone e deve fare i conti con l'assenza di Celiento

L'attacco può presentare la variante Lescano. Ma Vito Di Bari s'interroga anche sulle possibili novità che riguarderanno gli altri reparti in casa Salernitana verso la sfida con il Monopoli. Una defezione è sicura: Celiento dovrà stare fermo oltre un mese, con ritorno in campo nel 2027. Un'assenza pesante e che priverà Di Bari di un leader difensivo. Al suo posto, accanto a Heinz, è duello fra Pieraccini e Capuano: il primo assicura velocità e dinamismo, il secondo ha piglio da leader, qualità morali e spera in una chance dal primo minuto dopo l'esclusione con la Casertana.

Rientra Tascone

In mezzo al campo invece, Di Bari può sorridere per il rientro di Tascone. Il capitano ha respirato con la Casertana dopo un periodo intenso sia sotto il profilo fisico che mentale. E il mediano ora insidia De Boer. Il biondo centrocampista fa i conti con una prova in chiaroscuro al Pinto mentre Gyabuaa è in rampa di lancio, si è preso la mediana con fisicità ed intensità. Possibile una riconferma dell'ex Atalanta.