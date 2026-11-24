Fondazione Ravello, insediato il nuovo Consiglio di indirizzo: Cutaia alla guida Insieme all'assessore regionale alla cultura una squadra di altissimo profilo

Si è insediato il nuovo Consiglio di Indirizzo della Fondazione Ravello, presieduto dall’assessore regionale alla Cultura Onofrio Cutaia.

Una squadra di altissimo profilo scientifico e istituzionale che affianca ai rappresentanti della Provincia di Salerno e del Comune di Ravello le competenze di Michele Della Morte, ordinario di Diritto costituzionale e pubblico all’Università degli Studi di Napoli Federico II, e di Bianca de Divitiis, storica dell’arte e dell’architettura, direttrice al Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut.

«Lavoreremo in piena sinergia per consolidare il prestigio internazionale del Ravello Festival, valorizzando al contempo la ricaduta sul territorio: una dimensione che non rappresenta una diminutio, ma una precisa scelta di linea politica ed editoriale, volta a promuovere l'intero patrimonio culturale e i beni del territorio attraverso il Festival e tutte le attività della Fondazione» ha sottolineato l'assessore Cutaia.