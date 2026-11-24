Escavatore in fiamme nel cantiere dell'ex "Triangolo", indaga la Polizia Al lavoro una ditta irpina che sta procedendo all'abbattimento e ricostruzione della struttura

La Questura di Salerno indaga sull'episodio avvenuto nella notte in via Robertelli, quartiere Torrione, a Salerno. A fuoco uno dei mezzi impegnati nelle attività di demolizione dell'ex "Triangolo", che farà spazio ad nuova struttura con appartamenti nel cuore della città.

L'allarme è scattato poco dopo l'una, con l'intervento dei vigili del fuoco per la segnalazione delle fiamme che stavano interessando un escavatore. Secondo la Squadra mobile non è esclusa l'ipotesi dolosa. Uno dei mezzi ha riportato danni nella cabina e un altro sarebbe stato solo sfiorato dalle fiamme.

Investigatori al lavoro per capire cosa sia accaduto: al vaglio anche le immagini di videosorveglianza della zona. Il cantiere è attualmente gestito da una società irpina, che negli ultimi giorni ha praticamente ultimato le attività di demolizione dell'immobile e stava provvedendo allo smaltimento dei detriti.