Psicologi di base, consegnati gli attestati ai primi 150 professionisti L'Asl di Salerno capofila della formazione regionale

Si è concluso con successo il primo percorso formativo tenutosi in Italia dedicato agli Psicologi di base. Il corso, partito lo 28 maggio 2026, ha visto la partecipazione dei 150 psicologi impegnati nel Servizio di Psicologia di Base in Campania. Essi sono quindi i primi e gli unici in Italia a ottenere questo titolo.

A consegnare i diplomi ai professionisti, è stato il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Un passaggio istituzionale che certifica il successo di un modello di assistenza pubblica e gratuita, destinato a diventare un riferimento nazionale, mentre in Parlamento si lavora a una legge che disciplini la materia.

Si tratta di un importante primato per la Campania, che è stata la prima regione italiana a introdurre questo servizio, volto ad offrire un primo livello di assistenza psicologica gratuita per tutti i cittadini, in stretta collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

Un traguardo anche per ’ASL Salerno, individuata come ASL capofila di questo progetto. L’Azienda diretta dall’ing. Gennaro Sosto, infatti, ha curato l’organizzazione dell’intero corso di formazione regionale e coordinato la preparazione dei project work dei 150 psicologi di base impegnati nelle sette aziende sanitarie della Campania.

Il servizio di Psicologia di Base è stato istituito nel 2023, e ad oggi la rete campana ha assistito complessivamente 58.408 utenti, erogando 263.806 prestazioni.

In questo quadro di crescita costante, il territorio dell’ASL Salerno conquista il primato regionale con 22.221 cittadini assistiti e 63.844 interventi effettuati, coprendo oltre un terzo dell’utenza complessiva della Campania.

Ottimi anche i dati delle altre aziende sanitarie: ASL Napoli 3 Sud: 10.117 utenti e 51.022 prestazioni; ASL Napoli 2 Nord: 7.356 persone seguite e 37.857 interventi; ASL Caserta: 6.247 cittadini assistiti e 36.373 interventi; ASL Napoli 1 Centro: 5.795 utenti e 31.503 prestazioni; ASL Benevento: 3.445 utenti e 25.238 prestazioni; ASL Avellino: 3.227 persone prese in carico e 17.969 prestazioni.

I dati demografici e clinici evidenziano una prevalenza di utenza femminile e una forte incidenza nelle fasce d’età tra i 15 e i 30 anni e tra i 31 e i 60 anni. Le richieste di supporto riguardano soprattutto disturbi legati ad ansia e depressione, disagi emotivi temporanei, situazioni di stress e difficoltà di adattamento alle diverse fasi della vita.

“Lavoriamo per una sanità sempre più vicina alle persone e ai loro bisogni reali. - ha dichiarato il Presidente della Regione, Roberto Fico - La salute mentale è una componente fondamentale del benessere complessivo di ogni cittadino: tutelarla significa garantire un'assistenza pubblica accessibile e di qualità”.

Esprime soddisfazione il Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Campania, Armando Cozzuto: “I nostri psicologi sono i primi a essere entrati in servizio in un sistema pienamente strutturato e funzionante», ha evidenziato, assicurando il pieno sostegno dell'Ordine alla Regione in attesa dell'approvazione e del finanziamento della legge nazionale.

A sottolineare l'efficacia organizzativa delle aziende sanitarie è stata infine la Vicepresidente dell’Ordine, Antonella Grandinetti: “Dal 2023 in Campania oltre 58mila persone hanno ricevuto un primo supporto psicologico gratuito vicino a casa, per un totale di quasi 264mila prestazioni. È un successo che dimostra quanto ce ne fosse bisogno. Ringrazio chi ha lottato nell’agosto del 2020 per istituire la Psicologia di base, chi coordina il servizio con cura e dedizione e tutti i colleghi che lavorano in prima linea nei distretti”.