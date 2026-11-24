Non solo Luci: a Salerno torna la nuova edizione di "Fiabe d'artista" L'iniziativa, giunta alla nona edizione, dedicata ai più piccoli

Presentate le edizioni 2026/2027 di “Fiabe per Luci d’Artista”, giunta alla sua nona edizione, con la rinnovata “Fiabe sotto l’Albero” e “La strada diventa un palco”, la nuova proposta di quest’anno: tre iniziative promosse da Confcommercio Campania nel distretto provinciale di Salerno, con il patrocinio del Comune di Salerno, grazie al sostegno della CCIAA Salerno, in collaborazione con la Compagnia dell’Arte e Alìa Events. Un progetto che, anche quest’anno, vuole accompagnare l’accensione delle luminarie e il percorso di cittadini, famiglie e turisti alla scoperta della città, offrendo occasioni di svago, cultura e condivisione. Un programma pensato per dare spazio all’immaginazione e alla bellezza del racconto, ma anche per sostenere e animare le attività commerciali e ristorative, rendendole parte attiva dell’atmosfera natalizia e del circuito di esperienze che Salerno propone durante le festività.

A presentare il programma, insieme ai promotori e ai partner, l’assessore all’Urbanistica Dario Loffredo, la consigliera Vittoria Cosentino, il presidente provinciale di Confcommercio Campania Nino Marone con Annarita Colasante per la CCIAA Salerno, Antonello Ronga, direttore artistico della Compagnia dell’Arte e Angelo Macchiarulo, responsabile artistico di Alìa Events. La magia delle “Luci d’Artista” incontra quella del teatro, delle fiabe e delle arti performative, trasformando Salerno in un palcoscenico diffuso da vivere insieme, soprattutto con i più piccoli. Un appuntamento ormai consolidato nel calendario delle festività salernitane, “Fiabe per Luci d’Artista” torna al Teatro Augusteo con quattro spettacoli capaci di attraversare mondi, personaggi e sentimenti, offrendo ai bambini e alle loro famiglie un viaggio tra musica, danza e spettacolo.

Il calendario della IX edizione apre l’8 dicembre con “Scrooge – Il Canto di Natale” per raccontare una delle storie natalizie più amate di sempre, quella di Ebenezer Scrooge, burbero uomo d'affari che disprezza il Natale e pensa solo al denaro. Nella notte della vigilia la visita dello spirito del defunto socio e di altri tre spiriti gli cambierà la vita, insegnandogli bontà, altruismo e generosità. Scritta e diretta da Antonello Ronga, in scena Maria Chiara Basso, Gianni D'Amato, Chiara D'Amato, Teresa Di Florio, Ludovica Ferraro, Gerardo Guarnieri, Andrea Mauro, Marco Villani, Peter Zobel e il piccolo Gianmarco Vitale, con il Professional Ballet di Pina Testa, le coreografie di Fortuna Capasso e i costumi di Giada D'Ambro, Il 18 dicembre in scena “Il Principe Schiaccianoci e la Magia di Natale”, tratto dal romanzo di Hoffmann, lo spettacolo accosta le scene salienti della storia alle musiche del celebre balletto di Cajkovskij. Al centro, il percorso di crescita della piccola Clara, che nella notte di Natale affronta il male, personificato in un topo, e impara il coraggio e la fiducia nelle proprie possibilità. "Un'avventura incredibile", la definisce il regista Antonello Ronga, che in questo momento storico, di fronte a temi sociali come il femminicidio e la violenza di genere, restituisce a una giovane ragazza un messaggio di fiducia. Sul palco un imponente corpo di ballo, il Professional Ballet di Pina Testa con le coreografie di Fortuna Capasso, e un cast con Alessandro Amatrudo, Fortuna Capasso, Giuseppe Catalano, Mauro Collina, Chiara D'Amato, Gianni D'Amato, Teresa Di Florio, Ludovica Ferraro, Aurora Renata Ronga, Andrea Mauro e Soraya Vicinanza. Sotto il segno di "amicizia senza confini", il regista Antonello Ronga porta il pubblico sul tappeto volante del celebre racconto de Le mille e una notte. Il 30 dicembre arriva “Aladino e i Sogni d’Oriente”, una commedia musicale ritmata e colorata in cui la principessa fuggita dal palazzo incontra Aladino, ragazzo di strada intraprendente e furbo: grazie ai consigli del Genio della lampada, la loro amicizia si trasformerà piano piano in amore.

Il nuovo anno di fiabe riparte il 5 gennaio da “Inside Me!” portando in scena il mondo interiore di una preadolescente, Riley, alle prese con cambiamenti e nuove scoperte. Il pubblico entra nel "quartiere generale" della mente, dove Rabbia, Paura, Tristezza, Gioia e Disgusto guidano un viaggio complesso e affascinante. Nel cast Maria Chiara Basso, Antonio Coppola, Chiara D'Amato, Teresa Di Florio, Ludovica Ferraro, Chloè Mounard, Aurora Renata Ronga, Ester Sabatino, Peter Zobel e Maria Rosaria Ronga, anche assistente alla regia. Coreografie di Fortuna Capasso eseguite dal Professional Ballet di Pina Testa, scenografie di Francesco Maria Sommaripa, costumi di Giada D'Ambro. Il Natale incontra la fantasia al Centro Sociale di Pastena, dopo il successo e l’entusiasmo che accompagnano la formula delle fiabe natalizie, torna anche “Fiabe sotto l’Albero”, giunta alla seconda edizione, con due appuntamenti pensati per regalare ai più piccoli e alle famiglie un’altra occasione di incontro con il teatro e i grandi classici della favolistica moderna. Il 20 dicembre c’è “Jesper, il Postino di Santa Klaus”, un giovane sfaccendato che viene incaricato di aprire un ufficio postale in un paese sperduto della Lapponia, dove regnano odio e rancore. Con l'aiuto del misterioso Signor Klaus, il postino farà breccia prima nel cuore dei più piccoli e poi in quello di tutti gli abitanti, cambiando le sorti del villaggio: una storia nata dal sogno di un bambino con il cuore pieno di speranza e d'amore. Il giorno dell’Epifania, il 6 gennaio con “Pinocchio – Ragazzo Fortunato” rivivono le (dis)avventure dell'impertinente "pezzo di legno" che cerca di diventare un vero ragazzo fortunato, tra incontri sempre nuovi e divertenti. Sullo sfondo, l'amore tenace e incondizionato di Geppetto per il suo "figliuolo", che resiste a marachelle, bugie e separazioni. In scena Antonello Ronga, anche autore dell'adattamento dal romanzo di Collodi e regista, nei panni di Geppetto, con Gianni D'Amato, Massimiliano Palumbo, Mauro Collina e Cristina Mazzaccaro, anche vocal coach della compagnia. Coreografie di Fortuna Capasso e Davide Raimondo, corpo di ballo Professional Ballet, scenografie di Francesco Maria Sommaripa, costumi di Paolo Vitale. Gli spettacoli avranno inizio sempre alle 18.30, con ingresso libero, fino ad esaurimento posti. I negozi e le attività ricettive che hanno aderito all’iniziativa metteranno a disposizione gli inviti (gratuiti) che i propri clienti potranno ritirare per assicurarsi un posto in platea. La novità dell’edizione 2026/2027 è invece “La strada diventa un palco”, un programma che porta l’intrattenimento direttamente tra le vie del centro, trasformando gli spazi urbani in scenari di spettacolo e meraviglia, in particolare nei giorni 3, 10, 17 dicembre e il 5 gennaio 2027.

In via Mercanti, via Velia e lungo le stradine del centro storico si alterneranno artisti di strada, trampolieri e spettacoli coreografici, un rondò veneziano con trio d’archi e ballerini, un caricaturista e un mimo francese. Un'offerta artistica variegata dal fascino intramontabile, che punta a valorizzare la dimensione esperienziale delle luminarie, rendendo le strade luoghi di incontro, partecipazione e intrattenimento.

«Le Luci d’Artista rappresentano un momento importante per Salerno, non soltanto per la capacità di attrarre visitatori e valorizzare il nostro patrimonio urbano, ma anche per il significato che assumono nella vita della città. Iniziative come queste contribuiscono a rendere il Natale un’esperienza condivisa, capace di coinvolgere le famiglie, i bambini e quanti scelgono Salerno per trascorrere le festività. Portare il teatro e gli spettacoli nelle strade significa dare nuova vitalità agli spazi urbani, favorire la socialità e rendere il centro un luogo da vivere, oltre che da ammirare» - spiega Dario Loffredo, assessore all’Urbanistica del Comune di Salerno. «Spettacoli pensati per i bambini e per le loro famiglie, a ingresso libero, sono un regalo alla città nel periodo più atteso dell'anno. Ringrazio chi ha lavorato perché le Fiabe arrivassero anche nel quartiere di Pastena, portando cultura vicino alle case» – afferma la consigliera Vittoria Cosentino. Una formula nuova che si affianca al consolidato percorso delle fiabe teatrali, ampliando l’offerta natalizia e rafforzando il legame tra spettacolo, territorio e attività economiche, con l’obiettivo di contribuire a rendere Salerno sempre più accogliente, animata e attrattiva durante il periodo delle festività. «Il Natale è un momento decisivo per il commercio e la ristorazione. Con queste iniziative vogliamo portare gente in strada e nei negozi, trasformando la visita alle luminarie in un'esperienza completa, che unisce intrattenimento e sostegno alle nostre attività» – dice Nino Marone, presidente provinciale di Confcommercio Campania. «Sosteniamo questo progetto perché unisce cultura, promozione del territorio e attenzione alle imprese. Una città che si anima nelle sue strade e nei suoi teatri è una città più attrattiva, e a beneficiarne sono anche le attività economiche locali» – spiega Annarita Colasante, per la Camera di Commercio di Salerno. Per Antonello Ronga, direttore artistico della Compagnia dell'Arte. «Nove anni fa abbiamo immaginato questo progetto come uno scrigno di storie e meraviglia, e vederlo crescere anno dopo anno è per me motivo di grande emozione. La rassegna nasce per accompagnare i più piccoli alla scoperta della magia del teatro ed è diventata un appuntamento irrinunciabile per intere famiglie». Da Alìa Events, il responsabile artistico Angelo Macchiarulo,: «Da sempre gli artisti di strada incantano, incuriosiscono e accolgono con le loro performance, questa novità nasce per sorprendere chi passeggia e per fare della strada un luogo di incontro e di meraviglia».