Morta a 36 anni dopo aver assunto un farmaco: lacrime e dolore per Anna I funerali dell'insegnante di sostegno, costretta ad abortire per una gravidanza extrauterina

Chiesa piena e tante persone anche all'esterno, sul sagrato, per l'ultimo saluto ad Anna Boffa, docente di sostegno di 36 anni morta il 13 novembre scorso all'ospedale Ruggi di Salerno. Centinaia di persone hanno partecipato nel pomeriggio ai funerali, celebrati nella chiesa Madre di Santa Croce a Palomonte, paese natale della giovane insegnante, in una giornata segnata da profonda commozione.

L'ADDIO NELLA CHIESA MADRE DI SANTA CROCE

Particolarmente toccante il momento dell'uscita del feretro, accolto da un lungo e commosso saluto. Le esequie sono state celebrate da don Orazio Patrone. In questi giorni sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio, mentre le comunità di Palomonte e di Postiglione, dove la donna viveva con il marito Giovanni Paolino, si sono strette attorno alla famiglia.

IL RICORDO DELLA SCUOLA DI SALA CONSILINA

Boffa insegnava da circa due anni all'Istituto di istruzione superiore "Marco Tullio Cicerone" di Sala Consilina. La dirigente scolastica Antonella Vairo, insieme a studenti, docenti e personale, ha espresso il cordoglio dell'intera comunità scolastica, ricordando la passione e la dedizione della docente per l'insegnamento.

LE INDAGINI DELLA PROCURA DI SALERNO

Proseguono intanto le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno, avviate dopo la denuncia presentata dal marito, assistito dall'avvocata Annarita Manzo. Tra gli aspetti da accertare c'è una possibile reazione avversa al metotrexate, farmaco che sarebbe stato somministrato alla donna all'ospedale di Lagonegro durante il trattamento per una gravidanza extrauterina.

Dopo il primo ricovero, le condizioni della 36enne si sarebbero aggravate, fino al trasferimento al Ruggi di Salerno, dove è morta.

L'AUTOPSIA E LA RICHIESTA DI VERITÀ DELLA FAMIGLIA

L'autopsia, disposta nell'ambito dell'inchiesta, si è conclusa nella serata di ieri. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso e l'eventuale sussistenza di responsabilità nella gestione sanitaria. Il marito aveva dichiarato di volere "giustizia e verità".