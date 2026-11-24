La strada statale 163 "Amalfitana" sarà chiusa al transito, tra Piano di Sorrento (Napoli) e Positano (Salerno), dalle 9:00 di domani, mercoledì 25 novembre, fino alle 9:00 di giovedì 26 novembre.
IL DIVIETO DI TRANSITO: ORARI E TRATTA INTERESSATA
L'interdizione riguarda la tratta della SS163 compresa tra Piano di Sorrento e Positano. Il provvedimento resta in vigore per 24 ore, dalle 9:00 di mercoledì 25 novembre alle 9:00 di giovedì 26 novembre.
IL MOTIVO: ALLERTA METEO GIALLA IN ZONA 3
La chiusura è disposta in ragione dell'allerta meteo di livello giallo diramata dal Dipartimento della Protezione Civile regionale per la zona 3 della Campania, nella quale ricade il territorio comunale di Vico Equense.