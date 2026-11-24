Salernitana-Monopoli, fischia (di nuovo) Silvestri: la curiosità Stessa partita e stesso arbitro per il match di domenica

Un nuovo Salernitana-Monopoli, si spera con esito diverso. Sarà Alessandro Silvestri della sezione di Roma 1 a dirigere la gara tra Salernitana e Monopoli in programma sabato allo stadio Arechi. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Emanuele Bracaccini della sezione di Macerata e Gian Marco Cardinali della sezione di Perugia. Il quarto uomo del mach è il signor Carlo Esposito della sezione di Napoli; al Football Video Support opererà Luca Chianese della medesima sezione.

Incredibile la coincidenza che legherà Silvestri a Salernitana-Monopoli. Il fischietto diresse all’Arechi il match tra granata e biancoverdi: era il 22 febbraio, a decidere il match l'eurogol di Scipioni da centrocampo (0-1).