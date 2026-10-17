Salernitana, notte di riflessione: Cosmi in bilico, si valutano le alternative Il tecnico potrebbe pagare con l'esonero, tre opzioni sul taccuino in caso di ribaltone

Sarà una lunga notte di riflessione in casa Salernitana. Il pari interno contro la Scafatese (2-2), abbinato al deludente avvio di stagione e al nervosismo palesato nel post-gara, ha fatto finire sulla graticola Serse Cosmi. La posizione del tecnico umbro è, in questi minuti, oggetto di valutazione da parte della proprietà che ha seguito dagli spalti dell'Arechi il match contro i canarini. Insieme al patron Danilo Iervolino, in tribuna autorità c'erano anche l'ad Umberto Pagano ed il presidente Maurizio Milan, tornato a seguire da vicino i granata a distanza di mesi.

In via Allende le luci della sede sociale sono rimaste accese fino a notte fonda per valutare con estrema attenzione la situazione. La proprietà ha palesato in modo chiaro il proprio malcontento per il deludente avvio di stagione che, dopo dieci giornate, vede la Salernitana distante 11 punti dalla vetta della classifica. Cosmi è apparso molto nervoso e contrariato ma ha difeso a spada tratta il suo lavoro e la prestazione offerta dalla sua squadra.

Da capire se, a questo punto, la proprietà darà mandato al direttore sportivo Daniele Faggiano di dare uno scossone, nel tentativo di provare ad invertire il trend negativo. Oltre all'aspetto tecnico, preoccupa il nervosismo mostrato dal tecnico umbro che, prima dello sfogo avuto in sala stampa, aveva "battibbecato" a distanza anche con qualche contestatore della Tribuna. Comportamenti che fanno sicuramente parte del personaggio Cosmi ma che, al tempo stesso, sono lo specchio fedele del clima che si vive in casa Salernitana.

Le prossime ore saranno decisive per il futuro granata. In caso di ribaltone, la società avrebbe già valutato alcune piste, analizzando i profili disponibili sul mercato. Fabio Prosperi, ex allenatore della Cavese, è un nome che piace al direttore sportivo Faggiano e che dopo la buona esperienza vissuta con i metelliani non ha trovato squadra ma è ancora sotto contratto con i blufoncé (in estate è stato esonerato dopo la rottura tra le parti). Mimmo Toscano ha già lavorato a Catania con Faggiano e tra i due c'è un rapporto consolidato. Occhio anche all'ipotesi Vincenzo Vivarini, desideroso di rilanciarsi dopo l'esonero dello scorso anno a Bari. Prima, però, la Salernitana dovrà sciogliere il rebus e decidere quale sarà il futuro di Serse Cosmi.