Salernitana-Scafatese 2-2, Cosmi: "Pari brucia, io sono a posto con me stesso" Il tecnico: "Sono qui perchè amo la Salernitana non il mio lavoro. Alla squadra non recrimino nulla"

“Sono due punti persi". Serse Cosmi ha commentato Salernitana-Scafatese 2-2 e sottolinea tutta la sua amarezza: "Nel finale è successo che la Scafatese ha avuto due calci d’angolo e nel finale hanno pareggiato una partita che meritavamo di vincere. Alla squadra devo dire solo bravissimi perché hanno dato tutto, nonostante le difficoltà nella preparazione della partita".

Sui cambi

Cosmi poi spiega: "Volevo togliere Tascone perché era ammonito e sembrava stanco. Anastasio invece non stava benissimo e mi ha chiesto il cambio. Non possiamo discutere sempre di tutto. A mio giudizio oggi abbiamo fatto una grandissima partita. Noi nel primo tempo abbiamo colpito il palo, questo è il vero approccio. Poi dopo il gol ci siamo innervositi ma abbiamo lasciato campo agli avversari per nostre disattenzioni. Nella ripresa abbiamo giocato solo noi. Però non potevamo pensare di non concedere nemmeno un angolo".

"Sono qui perchè amo la Salernitana"

"Sono qui perché amo la Salernitana, non il mio mestiere. Sono qui perché credo in quello che sto facendo, sapendo anche i limiti di questa squadra. Ci stiamo lavorando. Io mi sento a posto così. Io sono uno di quello che tifa per la mia squadra. Oggi, al di là dei gol subiti, non posso dire nulla alla squadra”.