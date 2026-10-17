Capaccio, incendio in un'abitazione: ferite due persone, una è grave Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco

Due persone sono rimaste ferite a Capaccio Paestum in seguito ad un incendio divampato in un'abitazione. I vigili del fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio in via Chiorbo, a seguito di alcune segnalazioni giunte al numero di emergenza che indicavano una probabile esplosione all'interno di un'abitazione.

?Sul posto sono tempestivamente intervenuti i caschi rossi del distaccamento di Agropoli insieme ai sanitari del 118. Giunti sul luogo dell'accaduto, i soccorritori hanno riscontrato la presenza di un incendio le cui cause sono attualmente in corso di accertamento.

?Nel rogo sono rimaste coinvolte due persone: una di esse ha riportato ferite serie ed è stata immediatamente stabilizzata e affidata alle cure del personale sanitario del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.