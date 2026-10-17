LIVE | Salernitana-Scafatese 0-1, la diretta web del match

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Salernitana-Scafatese, la diretta testuale del match

Salernitana (3-4-2-1): Galeotti; Pieraccini, Celiento, Anastasio; Llano, Vitale, Tascone, Villa; Djamanca, D’Ursi; Lescano. A disposizione: Cevers, Zoia, De Boer, Capuano, Boncori, Djibril, Del Pin, Longobardi, Cardoni, Bevilacqua. Allenatore: Cosmi

Scafatese (4-3-3): Forte; Novella, Scognamiglio, Bacchetti, Ferrara; Toscano, Brunet, Proia; Palmieri, Volpicelli, Emmausso. A disposizione: Becchi, Suhs, Esposito, Dambros, Ortisi, Molinaro, Terribili, De Michele, Guerra, Longo, De Chiara. Allenatore: Facciolo

Arbitro: Bozzetto di Bergamo - assistenti: Martinelli e Carella. IV uomo: Luongo. FVS: La Regina

RETI: 13' pt Proia (Sc)

NOTE. Angoli: 4-0.

20' - Scafatese pericolosissima con Toscano, il tiro del numero 25 esce di centimetri alla destra di Galeotti.

18' - Ci prova la Salernitana: Vitale serve Lescano che da buona posizione spara a lato. Ma la posizione dell'argentino era irregolare.

13' - GOL SCAFATESE - Sgroppata sulla destra di Novella, palla al centro per Proia che di testa, tutto solo, deposita la sfera in fondo al sacco.

12' - Salernitana vicina al gol: sgroppata di D'Ursi sulla destra, palla al centro per Djamanca che vince un rimpallo e poi calcia a rete, Forte devia e la palla sbatte sul palo.

7' - Angolo dalla sinistra, colpo di testa di Celiento che non inquadra la porta.

3' - Ci prova la Scafatese: punizione di Emmausso, Bacchetti prova a colpire in spaccata ma non ci arriva.

1' - Fischio d'inizio.