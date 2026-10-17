Incidente a Pontecagnano Faiano, scontro scooter-bus: muore 15enne L'impatto è avvenuto in Corso Italia, inutili i soccorsi

Un tragico incidente stradale si è verificasto questa mattina in Corso Italia, a Pontecagnano Faiano, dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita in seguito a un violentissimo impatto. ?Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, lo scooter a bordo del quale viaggiava il giovane si è scontrato contro un autobus, finendo rovinosamente a terra.

L'allarme è stato lanciato immediatamente: sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale ed i carabinieri. Nonostante i soccorsi tempestivi e i tentativi di rianimazione, per il ragazzo purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Le forze dell'ordine sono attualmente sul posto per effettuare i rilievi del caso, ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e acquisire tutti gli elementi necessari per far chiarezza sull'accaduto.