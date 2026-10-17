Salernitana, speranza Arechi: Cosmi vuole centrare un 'record' I granata affrontano un avversario con numeri da capogiro e imbattuta fuori casa

Il fortino dell'Arechi per allontanare le paure. La Salernitana mira a incrementare la striscia di vittorie casalinghe iniziata contro il Potenza e proseguita contro Giugliano e Bari, portandola a 4. L’ultima serie analoga di successi interni consecutivi in campionato iniziò esattamente 6 anni fa, il 17 ottobre 2020, col 4-1 sul Pisa in Serie B. I granata sconfissero poi Ascoli, Cremonese e Cittadella, venendo promossi in massima serie al termine della stagione. In mezzo, anche un 3-0 a tavolino sulla Reggiana.

Rendimento esterno

La Scafatese è l’unica squadra del girone C ancora imbattuta fuori casa, compresa la Coppa Italia (se si escludono supplementari e tiri di rigore, in trasferta ha ottenuto 4 pareggi e 2 vittorie in partite ufficiali nel 2026/27). In generale, i canarini hanno perso solo 2 volte in 50 partite disputate (sempre considerando i soli 90’ regolamentari) in tutte le competizioni tra l’intero scorso torneo e l’inizio di quello attuale.