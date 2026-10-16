Maxi-carambola sull'autostrada A2: sette feriti nel Salernitano L'incidente si è verificato tra Campagna e Contursi

Sette persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente verificatosi nel pomeriggio lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto salernitano compreso tra Campagna e Contursi, sulla carreggiata sud.

Quattro i veicoli coinvolti, tre automobili e un furgone. I feriti sono stati accompagnati negli ospedali di Eboli e Salerno per gli accertamenti e le cure necessarie.

Da quanto si apprende, nessuno di loro verserebbe in condizioni tali da essere classificato in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Vopi e della Croce Rossa Italiana. Gli agenti della Polstrada hanno effettuato gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica esatta del tamponamento a catena. L'incidente ha avuto inevitabili ripercussioni sulla viabilità autostradale, con rallentamenti che hanno interessato soprattutto il traffico dei veicoli pesanti.

