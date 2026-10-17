L'ex Raimondo eguaglia Yamal e Raphinha: "Ma con la Salernitana ho fatto schifo" Sette gol in sette partite, numeri come i due campionissimi del Barcellona. E quel rimpianto granata

Una tripletta per staccare Lautaro Martinez e Malen. La classifica capocannonieri della serie A ha un nuovo leader ed è Antonio Raimondo. L'attaccante da appena un gol nel semestre con la maglia della Salernitana, uno dei grandi rimpianti del semestre che portò i granata in serie C dopo l'amaro playout con la Sampdoria. Il "bomber pisciauolo" s'inceppò in quella che era terra di casa per le sue origini cilentane. Ora la Salernitana lo osserva da lontano: sette gol in sette partite di serie A, uno dei tre giocatori ad aver realizzato almeno tre marcature multiple nei maggiori cinque campionati europei in questa stagione, insieme a Lamine Yamal e Raphinha.

L'ammissione sulla sua avventura in granata

Dopo la tripletta di ieri, Raimondo ha dichiarato: “Ad Alvini devo la maggior parte del mio percorso fino ad adesso. Io sono arrivato dopo una stagione dove ho fatto schifo (alla Salernitana) e l’anno scorso abbiamo vinto il campionato; grazie a lui sto facendo dei miglioramenti enormi, devo ringraziarlo e basta. Sinceramente i paragoni per le statistiche sono troppo grossi. Penso a dare il massimo partita per partita, seguire l’allenatore per continuare così“.