Salernitana-Scafatese, le probabili formazioni: Cosmi si affida al tridente Derby infuocato all'Arechi. I granata vogliono scacciare via brutti pensieri

Un derby dai punti di vista diversi. Appaiati in un classifica ma con momenti opposti. Salernitana-Scafatese è derby infuocato (fischio d'inizio alle ore 17.30). I granata vogliono vincere per scacciare via le paure, allontanare le critiche, restare incollati al sogno serie B. La Scafatese invece vuole continuare il suo cammino ambizioso, sognando un nuovo colpaccio come ad inizio agosto in Coppa Italia Serie C.

Le scelte di Cosmi

Pesano le defezioni legate agli infortuni. Out Achik, Heinz, Gyabuaa ma soprattutto La Gumina. Pesa tantissimo l'assenza del bomber, costretto ad un mese di stop. In porta c’è Galeotti, in difesa Pieraccini, Celiento e Anastasio. La linea a quattro in mezzo al campo sarà compost da Llano, Tascone, De Boer e Villa. Sulle trequarti D’Ursi e Varela Djamanca alle spalle di Lescano.

Le scelte di Facciolo

Le certezze del tecnico dei canarini si ripresentano anche all'Arechi. Il centrocmapo con Proia, Toscano e Tripi garantisce equilibrio e dinamismo. Poi in attacco è spazio alla qualità dei suoi uomini migliori. Palmieri ha già colpito all'Arechi, Volpicelli conosce bene i granata mentre Emmausso è l'uomo in più.

Salernitana-Scafatese, le probabili formazioni:

Salernitana (3-4-2-1): Galeotti; Pieraccini, Celiento, Anastasio; Llano, Tascone, De Boer, Villa; D’Ursi, Varela Djamanca; Lescano. Allenatore: Cosmi.

Scafatese (4-3-3): Forte; Novella, Scognamiglio, Bocchetti, Ferrara; Proia, Toscano, Tripi; Palmieri, Volpicelli, Emmausso. Allenatore: Facciolo.