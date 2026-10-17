Battibecco Cosmi-Scapaticci, il CCSC: "Chiarimento immediato e scuse pubbliche" “Nessun nervosismo giustifica intimidazioni o atteggiamenti aggressivi”

Il Centro Coordinamento Salernitana Club è intervenuto ufficialmente sul battibecco avvenuto in sala stampa tra Serse Cosmi ed Enrico Scapaticci, fiduciario Ussi ed opinionista di OttoChannel per la trasmissione Granatissimi. Con una nota, il CCSC ha condannato fermamente l'atteggiamento e le parole usate da Cosmi al termine della conferenza stampa, chiedendo un intervento ufficiale da parte della società.

"Il CCSC esprime piena solidarietà ad Enrico Scapaticci, giornalista e componente del nostro Coordinamento, per il grave episodio denunciato dopo la conferenza stampa di Salernitana-Scafatese", si legge in una nota.

"Le parole attribuite a Serse Cosmi, sono inaccettabili. Nessun nervosismo giustifica intimidazioni o atteggiamenti aggressivi. Qui si è superato il limite.

Davanti a simili comportamenti, per noi Cosmi ha toccato il fondo. E lo diciamo chiaramente: può andare via anche questa sera. Chiediamo un chiarimento immediato, scuse pubbliche per quanto denunciato e una posizione netta della società. Sosteniamo la Salernitana, ma non accettiamo che venga calpestato il rispetto delle persone".