Salernitana, confronto con i vertici arbitrali: gli episodi contestati Sono quattro le azioni sotto la lente d'ingrandimento

Un confronto schietto, sincero ma anche dal massimo spirito di collaborazione. Serse Cosmi lo ha ripetuto più volte quanto, alcuni episodi controversi, abbiano pesato come macigni sul cammino della Salernitana in questo avvio di campionato. Nelle scorse ore, i dirigenti del club hanno avuto un confronto con i vertici del mondo arbitrale per sottolineare la propria delusione e avere anche maggiore delucidazioni in merito.

Gli episodi

Sono quattro le azioni che hanno fatto infuriare Cosmi e il mondo Salernitana. L’ultimo, in ordine temporale, è stata l’azione convulsa del 2-2 della Scafatese, con la Salernitana che lamenta una spinta su Pieraccini nella mischia poi decisa dal gialloblu Longo. Nel mirino della Bersagliera anche il gol di Cargnelutti, decisivo in Salernitana-Sorrento 1-2, anch’esso viziato da una posizione irregolare secondo i granata. Occhi anche al gol di D’Ursi annullato per una presunta carica sul portiere della Cavese nel derby con i metelliani terminato 1-1. Infine il gol di Musso, partito in netto fuorigioco, in Crotone-Salernitana finita 2-1 per i pitagorici.