Inter U23-Salernitana, start alla prevendita: via libera ai tifosi granata Nessuna limitazione per i supporters

Trasferta senza limitazioni. Via libera alla vendita per il settore ospiti della gara tra Inter U23-Salernitana. Nel pomeriggio, sul circuito Vivaticket, sono disponibili i tagliandi della sfida in programma sabato 7 novembre alle 14:30 e valevole per il tredicesimo turno di Serie C. Sono 1323 i posti riservati ai supporter granata nello spicchio dello stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni a loro dedicato, con biglietti in vendita al costo di 18 euro.