Stati Generali della Comunicazione per la Salute, Sosto: "Migliorano i servizi" "Il valore della sanità deriva dall’integrazione armonica di tutte le professionalità coinvolte"

Si sono conclusi, con un bilancio largamente positivo, gli Stati Generali della Comunicazione per la Salute, promossi da Federsanità, quest’anno all’insegna dello slogan “Ogni voce conta”. Al centro, il valore strategico della comunicazione per il Servizio Sanitario Nazionale, il dialogo tra Comuni e aziende sanitarie e una nuova narrazione della sanità pubblica.

Il tema dell’edizione 2026 ha richiamato la metafora dell’orchestra: come in un sistema musicale ogni strumento contribuisce al risultato collettivo, così nel sistema salute ogni voce– dalle istituzioni ai professionisti, dai comunicatori ai cittadini - concorre a costruire una comunicazione più chiara, coordinata, accessibile e capace di generare fiducia e partecipazione.

A porgere il saluto agli intervenuti ed aprire i lavori era stato Gennaro Sosto, vicepresidente vicario di Federsanità e Direttore Generale dell’Asl Salerno. Nel suo intervento iniziale Sosto ha sottolineato il significato strategico della comunicazione in sanità, non più da considerare una funzione accessoria o un’attività limitata alla diffusione delle informazioni, ma una componente strutturale della governance delle organizzazioni sanitarie. Comunicare significa rendere comprensibili le scelte, accompagnare i cambiamenti organizzativi, valorizzare il lavoro dei professionisti e costruire un rapporto continuativo con le comunità. Una comunicazione efficace contribuisce, inoltre, a migliorare l’accessibilità dei servizi e a rendere i cittadini protagonisti consapevoli dei propri percorsi di salute.

“Come in un’orchestra, il valore delle organizzazioni sanitarie non deriva dall’azione del singolo, ma dall’integrazione armonica di tutte le professionalità coinvolte”, ha dichiarato Sosto. “Occorre ascoltare gli altri, sincronizzare tempi e intenzioni, creare fiducia reciproca. E questo, in sanità, non è soltanto un fattore organizzativo: è una componente essenziale della sicurezza delle cure”.

A richiamare l’attenzione la prima edizione dell’Award Contronarrazione, il premio promosso da Federsanità per valorizzare i progetti di comunicazione delle aziende sanitarie e degli enti associati capaci di rafforzare il coinvolgimento dei cittadini, innovare i linguaggi, rendere più accessibili i servizi e promuovere una cultura della salute.

Gli Stati Generali hanno così confermato la necessità di riconoscere alla comunicazione un ruolo strutturale nelle strategie delle aziende sanitarie e delle istituzioni. Non soltanto uno strumento per informare, ma una leva per accompagnare le trasformazioni, rendere i servizi più comprensibili, valorizzare le professionalità e consolidare la fiducia dei cittadini. Per Federsanità, investire nella comunicazione significa investire nella qualità della sanità pubblica: dare voce alle esperienze, mettere in rete le competenze e riconoscere il valore delle persone che ogni giorno contribuiscono alla salute delle comunità.