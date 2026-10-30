Salernitana, curiosità per le prime scelte di Di Bari. E 'arrivano' due rinforzi Il tecnico ha alternato più moduli in carriera. E dall'infermeria buone notizie

Due soli allenamenti per provare a sgombrare la mente dai cattivi pensieri che hanno preso il controllo in casa Salernitana. Per Vito Di Bari, prima ancora di lavorare sulla tattica, serve entrare nella testa dei suoi calciatori. Il tecnico ha parlato alla squadra prima di scendere in campo e dirigere il suo primo allenamento da tecnico della Bersagliera. Una full-immersion granata per Di Bari iniziato al mattino con un lungo summit prima con la dirigenza e poi con il suo nuovo staff tecnico fino ad ora di pranzo. Successivamente l'accoglienza ai calciatori.

Le possibili scelte

In carriera, Di Bari ha alternato il 3-4-2-1 e il 4-3-3. Possibile che per il debutto sulla panchina della Salernitana con il Savoia possa affidarsi al primo vestito tattico, con Anastasio che agirebbe da braccetto in un modulo molto camaleontico, con la possibilità di alzarsi come terzino alle spalle di Villa. Ballottaggio Vitale-De Boer in mezzo al campo per una maglia da titolare al fianco di Tascone. Davanti possibile riconferma per il terzetto Cardoni, D'Ursi e Lescano.

Due rientri

Viaggiano invece la convocazione Ismail Achik e Jonas Heinz. Il primo si era fermato per una lesione muscolare post-Crotone. In questa settimana ha accelerato e allargherebbe le soluzioni offensive. Per Heinz invece il calvario è alle spalle: l'ex Casertana ha superato il grave infortunio al ginocchio patito nel finale di gara con la Scafatese e spera nella prima chiamata in campionato.