Il "tenore in divisa" Damiano Lanzalotti protagonista de "La Traviata" Particolarmente apprezzata l'esibizione al "Gesualdo" di Avellino

Damiano Lanzalotti, il noto “tenore in divisa”, ha incantato anche il pubblico di Avellino. Nei giorni scorsi l’agente della Polizia stradale di Salerno è stato protagonista al teatro Carlo Gesualdo che ha ospitato “La Traviata”, uno degli appuntamenti più attesi della stagione lirica. Lanzalotti, che abbina la passione per il canto al servizio nella Polizia di Stato, si è distinto particolarmente sia nella parte del brindisi della Traviata che durante il Coro dei Matador. Un’esibizione molto apprezzata dal pubblico che ha riservato applausi a scena aperta per l’orchestra ed il coro del conservatorio di musica “Domenico Cimarosa” di Avellino. Da qualche anno, infatti, il “tenore in divisa” sta perfezionando il suo percorso di studi canori proprio presso l’istituto irpino. In sala, a testimoniare la vicinanza delle istituzioni, oltre al prefetto di Avellino, Franca Fico anche il vicequestore Anna Maria Villano, dirigente della Polizia Stradale di Benevento.