Salernitana, il benvenuto dell'Ucs a Di Bari: "Invertiamo la rotta" Il messaggio dell'Unione Club Salernitana: "Ora testa al campo, dobbiamo rialzarci"

Una nota per dare il benvenuto a Vito Di Bari e rialzare la testa. In una nota, "L’Unione Club Salernitana, con in testa il presidente Alfonso Pugliese e tutti i componenti del Direttivo sociale, è felice di porgere il più caloroso benvenuto al nuovo allenatore della Salernitana Vito Di Bari. L’arrivo del nuovo tecnico e del suo staff è stato ufficializzato dal club in giornata odierna e solo adesso l’UCS interviene con questa nota, al termine di una settimana lunga e complessa per le sorti della Bersagliera.

"Concentriamoci sul campionato"

Non vogliamo ritornare sui motivi e le responsabilità che hanno portato all’esonero di mister Cosmi, ora vogliamo solo concentrarci sul campionato della nostra squadra del cuore che ad oggi vive una condizione di classifica precaria. L’augurio è dunque per mister Di Bari e per tutti i calciatori della rosa, affinché si possa invertire quanto prima la rotta. Noi saremo sempre al nostro posto sulle gradinate a sostenere i colori granata perché quello è il nostro dovere e onore al tempo stesso. Siamo tifosi della Salernitana e sappiamo cosa significa soffrire per lei, ecco perché non l’abbandoneremo mai!"