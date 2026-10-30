UFFICIALE - Salernitana, ecco Di Bari: novità nello staff Contratto di otto mesi e opzione di rinnovo in caso di promozione. Salta il ritorno di Giampaolo

Finalmente l'annuncio. Vito Di Bari è il nuovo allenatore della Salernitana. "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il sig. Vito Di Bari e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra. L’allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni".

Novità nello staff tecnico: con Di Bari entrano a far parte dello staff tecnico anche il prof. Giuseppe Ciciriello (preparatore atletico), Vittorio Botrugno (collaboratore tecnico) e Lorenzo Liso (match analyst). Confermato dunque Giuseppe Scurto nel ruolo di vice. Salta il ritorno di Federico Giampaolo. Il club si separa da Manuel De Maria, ringranziandolo "per la professionalità dimostrata nel lavoro svolto al servizio della Salernitana e gli augura il meglio per il suo futuro personale e professionale".