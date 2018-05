Obiettivo riscatto per l'Indomita maschile Fischio d'inizio domani alle 18.30 sul campo del Pompei Volley

Interrompere la striscia negativa e ritrovare punti, smalto e sorriso. Con questo imperativo torna in campo l’Indomita maschile. Domani, sabato, con fischio d’inizio alle 18.30 Rainone e compagni saranno di scena al Palagymnasium di Scafati per affrontare il Pompei Volley. Reduce da tre sconfitte consecutive, in casa contro Sparanise e Atripalda e in trasferta a Nola dove almeno è arrivato a un punto, la squadra cara alla presidente Maria Ruggiero va a caccia del riscatto e di quel successo esterno che manca dalla trasferta di Pomigliano, esattamente due mesi fa. Con il capitano Morriello ancora in dubbio ma pronto a stringere i denti, nel corso della settimana la squadra ha lavorato con grande concentrazione e carica per arrivare nelle migliori condizioni alla sfida contro il Pompei Volley.

Squadra esperta, questa partenopea che da matricola ha fin qui disputato un ottimo campionato, come testimoniato dai 46 punti in classifica che valgono, al momento, il settimo posto in graduatoria. Non attraversa, risultati alla mano, un ottimo momento il Pompei Volley che è reduce da tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali in casa contro il Colli Aminei e che, nelle ultime sei gare disputate, ha vinto soltanto contro il Nola. Statistiche che poco interessano ai biancoblu che in questo turno vogliono conquistare i tre punti per provare a scalare qualche posizione in classifica in un turno di campionato che ha in programma tante sfide interessanti. Una giornata di campionato che si apre già questa sera con il derby napoletano tra Sacs e Volley World.

Per quanto riguarda le altre gare, complice il previsto turno di riposo dell’Ischia, il Rione Terra impegnato contro l’Elisa Volley Pomigliano può volare a più quattro in testa alla classifica. Obbligato ad accorciare le distanze dagli isolani il Colli Aminei che ospita l’Azzurra Volley così come l’Atripalda che riceve la visita del Pianura Volley Club. La Folgore Massa dopo la vittoria contro il Nola nel recupero sarà di scena a Sparanise. Giornata importante anche in coda: la Vitolo Volley sarà di scena ad Eboli e potrebbe davvero archiviare il discorso salvezza mentre la Romeo Normanna cerca il colpaccio sull’ostico campo del Nola.

Il programma della trentesima giornata: Sacs Napoli-Volley World, Sparanise-Folgore Massa, McDonald’s Pompei-Indomita, Atripalda-Pianura, Rione terra-Elisa Volley Pomigliano, New Volley Eburum-Vitolo Volley, Nola-Romeo Normanna, Colli Aminei-Azzurra Volley. Riposa: Ischia

M.G.