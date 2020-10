Nuoto: Federica Pellegrini positiva al Covid-19 La campionessa del Mondo dei 200 sl ha dato la notizia tramite il suo profilo Instagram

Dopo la sannita Stefania Pirozzi anche un'altra nuotatrice azzurra è risultata positiva al Covid-19. Si tratta di Federica Pellegrini. La divina del nuoto italiano l'ha annunciato tramite il suo profilo Instagram dove è parsa in lacrime spiegando la situazione e palesando la propria delusione.

La campionessa Mondiale dei 200 stile libero era in attesa della partenza per Budapest dove nel week end inizierà l'International Swimming League. Un pessima notizia per la Pellegrini che ha come obiettivo le Olimpiadi di Tokyo che si svolgeranno nel prossimo mese di luglio. La positività della divina segue di pochi minuti la notizia di quella di un altro grande sportivo italiano come Valentino Rossi.